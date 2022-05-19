【策略師觀點】全球股市進入重估模式　

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【綠債應對策略】「債券先生」李永權 拆解綠債暗盤破底原因
從歷史上看，股票的每一次重大拋售都為它們最終升至新高奠定了基礎。
這美好引用來自景順首席全球市場策略師Kristina Hooper。
在美國連番加息之後，市場有擔心美國經濟會走下坡、會衰退，但也有人會問，這一切都按美聯儲預期進發嗎？
光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】
Kristina Hooper則相信在大多數情況下，聯儲局放慢經濟步速對抗通脹的目標已取得進展。
在全球主要央行近幾個月開始撤出超寬鬆貨幣政策以來，全球金融環境已經收緊。 資本市場泡沫減少，息率上升令許多資產價格失去活力。全球股市處於重估模式。
接下來大家會問，那麼市場底在哪？
Kristina的回答是「我們離底部比頂部更近。」但這個市場重估的過程會造成很多波動。
鑒於聯儲局和其他主要發達國家央行的緊縮周期開始，所有資產類別都在經歷一定程度的重估及消化期。鑒於息率迅速上升，固定收益市場遭受重大損失。
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 策略師觀點