【策略師觀點】全球股市進入重估模式　

從歷史上看，股票的每一次重大拋售都為它們最終升至新高奠定了基礎。

這美好引用來自景順首席全球市場策略師Kristina Hooper。

在美國連番加息之後，市場有擔心美國經濟會走下坡、會衰退，但也有人會問，這一切都按美聯儲預期進發嗎？

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Kristina Hooper則相信在大多數情況下，聯儲局放慢經濟步速對抗通脹的目標已取得進展。

在全球主要央行近幾個月開始撤出超寬鬆貨幣政策以來，全球金融環境已經收緊。 資本市場泡沫減少，息率上升令許多資產價格失去活力。全球股市處於重估模式。

接下來大家會問，那麼市場底在哪？

Kristina的回答是「我們離底部比頂部更近。」但這個市場重估的過程會造成很多波動。

鑒於聯儲局和其他主要發達國家央行的緊縮周期開始，所有資產類別都在經歷一定程度的重估及消化期。鑒於息率迅速上升，固定收益市場遭受重大損失。

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