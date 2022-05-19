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中移動除息前 北水偷步湧入

名家專區 2022/05/19

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【同場加映】中移動（00941）股價上周連日下試50元關初步築底，昨在大額成交配合下勁彈逾2%。北水趕在下周三中移動末期息除淨前湧入的偷步買盤，成推升股價主要功臣。

中移動昨錄逾21億元大額成交，收報

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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