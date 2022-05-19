中移動除息前 北水偷步湧入 名家專區 2022/05/19 分享： 分享： 【同場加映】中移動（00941）股價上周連日下試50元關初步築底，昨在大額成交配合下勁彈逾2%。北水趕在下周三中移動末期息除淨前湧入的偷步買盤，成推升股價主要功臣。 中移動昨錄逾21億元大額成交，收報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 基金調查預示 熊反彈或未完 今日 基金調查預示 熊反彈或未完 你可能感興趣 基金調查預示 熊反彈或未完 今日 01:00 基金調查預示 熊反彈或未完 最新專欄文章 透視中港美 - 基金調查預示 熊反彈或未完 今日 基金調查預示 熊反彈或未完 透視中港美 - 熱炒上海復常 車股搶先出發 2022/05/18 熱炒上海復常 車股搶先出發 透視中港美 - 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 2022/05/17 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 透視中港美 - 港衰退風險 遠較美國高 2022/05/16 港衰退風險 遠較美國高 透視中港美 - 熱錢有出無入 港股易跌難升 2022/05/14 熱錢有出無入 港股易跌難升 港股 恒生指數 美股 中國移動（00941） 人民幣