中移動除息前 北水偷步湧入

【同場加映】中移動（00941）股價上周連日下試50元關初步築底，昨在大額成交配合下勁彈逾2%。北水趕在下周三中移動末期息除淨前湧入的偷步買盤，成推升股價主要功臣。

中移動昨錄逾21億元大額成交，收報

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