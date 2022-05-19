基金調查預示 熊反彈或未完

美股標普500指數上周四下試3900關，見13個月低位後反覆回升。連帶港股亦在外圍回穩，以及內地放寬疫情防控措施和中央重申支持平台經濟發展等利好消息支持下向好。

恒指昨收市微升41點延續4連升，收報

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