IP商業化 閱文有錢途

港股連升四日，5月能否「脫窮」，科網股是關鍵，尤其中央已發聲撐平台經濟。至於中央同樣推動文藝發展，又支持全民閱讀，政策向閱文集團（00772）傾斜，因為集團打造IP生態鏈，IP商業化會是「錢」途所在。

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