IP商業化 閱文有錢途 名家專區 2022/05/19 分享： 分享： 港股連升四日，5月能否「脫窮」，科網股是關鍵，尤其中央已發聲撐平台經濟。至於中央同樣推動文藝發展，又支持全民閱讀，政策向閱文集團（00772）傾斜，因為集團打造IP生態鏈，IP商業化會是「錢」途所在。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【脫窮有阻力】港股受制下降軌 大市上落到六絕（第四版） 2022/05/18 【脫窮有阻力】港股受制下降軌 大市上落到六絕（第四版） 中字股實力談 - 政策催谷消費 中食可升五成 2022/05/17 政策催谷消費 中食可升五成 中字股實力談 - 【窮VS脫窮】ATM季績左右五窮月 摩通轉軚撐科網股（第四版） 2022/05/16 【窮VS脫窮】ATM季績左右五窮月 摩通轉軚撐科網股（第四版） 中字股實力談 - 信義光能擴產 盈利復高增長 2022/05/14 信義光能擴產 盈利復高增長 中字股實力談 - 【無懼走資】港股黑色星期五急彈 大市築底還是彈完散？（第四版） 2022/05/13 【無懼走資】港股黑色星期五急彈 大市築底還是彈完散？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 經濟 港股 商業 產品 人民幣 電影