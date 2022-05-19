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IP商業化 閱文有錢途

名家專區 2022/05/19

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港股連升四日，5月能否「脫窮」，科網股是關鍵，尤其中央已發聲撐平台經濟。至於中央同樣推動文藝發展，又支持全民閱讀，政策向閱文集團（00772）傾斜，因為集團打造IP生態鏈，IP商業化會是「錢」途所在。

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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