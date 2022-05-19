鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 名家專區 11:00 2022/05/19 分享： 分享： 近年本港鐵路發展迅速，區域的界限日漸模糊。隨東鐵線過海段正式通車，新界及港島的距離又拉近一大步，加上在北部都會區計劃推動下，新界基建進一步變得完善，令不少人覺得入市新界樓或屬更理想選擇，故料長遠有望帶動新界樓價發展。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 東鐵過海段通車 留意受惠區 2022/05/06 東鐵過海段通車 留意受惠區 你可能感興趣 東鐵過海段通車 留意受惠區 01:00 2022/05/06 東鐵過海段通車 留意受惠區 最新專欄文章 息口極低變偏低 樓價可企穩 2022/05/14 息口極低變偏低 樓價可企穩 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 2022/04/26 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 2022/04/09 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 用途相對靈活 工廈成外資新寵 2022/04/09 用途相對靈活 工廈成外資新寵 一手市場 樓價 海怡半島 粉嶺 元朗 港鐵 基建