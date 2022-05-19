鐵路效應點石成金  東鐵過海將掀新界買樓潮？

近年本港鐵路發展迅速，區域的界限日漸模糊。隨東鐵線過海段正式通車，新界及港島的距離又拉近一大步，加上在北部都會區計劃推動下，新界基建進一步變得完善，令不少人覺得入市新界樓或屬更理想選擇，故料長遠有望帶動新界樓價發展。

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