【綠債應對策略】「債券先生」李永權 拆解綠債暗盤破底原因

政府發行的綠色零售債券 （新上市編號：04252） 今日（19日）正式掛牌上市，昨日暗盤交易收市破底。有「香港債券先生」美譽的中國誠信（亞太）信用評級有限公司主席李永權在接受《投資理財周刊》專訪時表示拆解綠債暗盤破底原因，並認為綠色零售債券值得投資，已抽到的投資者宜繼續持有。

綠色債券昨日在三大證券行和個別銀行暗盤交易價都較發行價100元輕微低水，幅度在1%以內。耀才證券暗盤交易中心顯示，綠債暗盤價早段曾高見101元，較發行價100元，升1元或1%；收報99.95元，較發行價跌0.05元或0.05%。按每手100股計算，未計手續費，賬面蝕5元。

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