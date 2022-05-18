俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 國際 23:04 2022/05/18 分享： 分享： 如果大家有留意商品市場，應該發現小麥、大豆、玉米等農產品價格，今年幾乎全線急升，並且重燃全球糧食危機的憂慮，特別是印尼這個農業大國接連對棕櫚油及小麥頒下出口禁令之後。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 北約邊界再擴 世界增添動盪 今日 北約邊界再擴 世界增添動盪 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 2022/05/14 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 你可能感興趣 北約邊界再擴 世界增添動盪 今日 22:27 北約邊界再擴 世界增添動盪 新聞版權角力 科企佔盡上風 22:48 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 22:57 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 最新專欄文章 國金札記 - 北約邊界再擴 世界增添動盪 今日 北約邊界再擴 世界增添動盪 國金札記 - 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/17 新聞版權角力 科企佔盡上風 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 國金札記 - 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/13 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 烏克蘭 商品 氣候暖化 極端天氣 災難 農產品期貨 旱災 戰爭 俄羅斯 通脹