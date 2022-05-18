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俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫

國際 23:04 2022/05/18

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如果大家有留意商品市場，應該發現小麥、大豆、玉米等農產品價格，今年幾乎全線急升，並且重燃全球糧食危機的憂慮，特別是印尼這個農業大國接連對棕櫚油及小麥頒下出口禁令之後。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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