戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 名家專區 2022/05/19 分享： 分享： 如果大家有留意商品市場，應該發現小麥、大豆、玉米等農產品價格，今年幾乎全綫急升，並且重燃全球糧食危機的憂慮。 眾多農產品之中，以植物油升勢最令人關注。以美國為例，過去兩年的植物油價格暴升152%，遠超整 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 2022/05/18 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 國金札記 - 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 國金札記 - 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/17 新聞版權角力 科企佔盡上風 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 疫情 美國 英國 指數 通脹 歐洲 俄羅斯 食品 加拿大 烏克蘭