戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫

如果大家有留意商品市場，應該發現小麥、大豆、玉米等農產品價格，今年幾乎全綫急升，並且重燃全球糧食危機的憂慮。

眾多農產品之中，以植物油升勢最令人關注。以美國為例，過去兩年的植物油價格暴升152%，遠超整

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