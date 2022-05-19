高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？

今次公務員薪酬趨勢調查的結果，令不少人大感意外。有首長級公務員直言：「若按機制加薪7.26%，聽起來幾誇張，料政府不敢加足，但公務員已凍薪兩年，都應加人工，最多拉上補下，高級加少一些！」

葉劉：相信社會

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