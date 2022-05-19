高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 名家專區 2022/05/19 分享： 分享： 今次公務員薪酬趨勢調查的結果，令不少人大感意外。有首長級公務員直言：「若按機制加薪7.26%，聽起來幾誇張，料政府不敢加足，但公務員已凍薪兩年，都應加人工，最多拉上補下，高級加少一些！」 葉劉：相信社會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 薪趨調查錄正數 18萬公僕有望加薪 今日 薪趨調查錄正數 18萬公僕有望加薪 你可能感興趣 薪趨調查錄正數 18萬公僕有望加薪 今日 01:00 薪趨調查錄正數 18萬公僕有望加薪 最新專欄文章 有政戲 - 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 2022/05/18 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 有政戲 - 2司長留任機會高 今拍板設副司長 2022/05/17 2司長留任機會高 今拍板設副司長 有政戲 - 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 2022/05/16 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 有政戲 - 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 2022/05/13 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 有政戲 - 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 2022/05/12 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 傅流螢 疫情 政治 林鄭月娥 李家超 葉劉淑儀 薪酬待遇