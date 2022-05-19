【港股策略】加息周期資金外流 港股仍有北水支撑 研究報告 09:38 2022/05/19 分享： 分享： 美國聯儲局展開加息周期，港美息差進一步拉闊。港元兌美元滙價亦觸及7.85的弱方兌換保證，本港金管局出招承接市場上港元沽盤，本港銀行體系結餘亦開始下降。市場關注資金流向美元，會對港股構成壓力，而大行法巴則認為，現時港股仍有北水支持。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【板塊攻略】政策吹暖風 內房股要識揀 今日 【板塊攻略】政策吹暖風 內房股要識揀 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 2022/05/17 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 【內房回暖】首套房貸降息 內房迎鬆綁訊號 2022/05/17 【內房回暖】首套房貸降息 內房迎鬆綁訊號 【板塊攻略】內銀資產質量有改善 高股息有助防守 2022/05/16 【板塊攻略】內銀資產質量有改善 高股息有助防守 【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼 2022/05/14 【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼 港股 外滙 貨幣政策 股票 中國 A股 H股