【港股策略】加息周期資金外流 港股仍有北水支撑

美國聯儲局展開加息周期，港美息差進一步拉闊。港元兌美元滙價亦觸及7.85的弱方兌換保證，本港金管局出招承接市場上港元沽盤，本港銀行體系結餘亦開始下降。市場關注資金流向美元，會對港股構成壓力，而大行法巴則認為，現時港股仍有北水支持。

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