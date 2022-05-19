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【綠債破發】曾淵滄：揸綠債收息 好過公用股！

財金猛人追蹤 13:25 2022/05/19

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首批綠色零售債券今日正式掛牌上市，由於昨日在三大證券行的暗盤交易時段已跌破發行價100元，故不少打算短炒的散戶在正式掛牌後，選擇沽貨離場。

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對於散戶應否沽貨離場，資深股評人曾淵滄在接受《投資理財周刊》電話訪問時表示，「要視乎資金的來源，如果抽回來的綠債係借孖展買嘅，我會建議沽貨離場比較好；但如果無借孖展，係真金白銀買嘅，可以繼續保留，用作收息。」

曾淵滄透露自己以往也有認購政府發行的債券如銀色債券及Ibond等，而他自己也有認購這次的綠色債券，「我會繼續揸綠債，綠債都算係幾好嘅投資工具，可以收息，持有時間亦不長，只需3年。」而事實上，綠色債券保證息率達2.5厘，更勝iBond。

有關綠色零售債券及過往iBond發售資料，可點擊下圖。

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穩定性更勝公用股

對比公用股，曾淵滄認為，持有綠色債券比公用股的穩定性高，「今時今日，買公用股也不一定可以收息，始終股價可升可跌，債券價格相對穩定，就算今日跌破發行價，現價都只係跌不足1%，同股票無得比。」

他又以煤氣 （00003） 為例子，指出公用股的股價變化絕對大於債券，煤氣年初至今跌幅近3成，若投資者買入是為了收息，則會賺息蝕價。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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