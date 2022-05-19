【綠債破底】綠債短炒失利 長揸收息又如何?

政府發行的首批200億元零售綠色債券 （04252） 今早掛牌，甫開市即跌穿帳面底價100元，暫低見99.55元。即綠債最多跌0.45%，每手100個單位帳面蝕45元。散戶認購綠債短炒首日獲利失預算，持貨等短綫反彈，或轉長揸前景又如何?

在美國急加息預期反覆升温下，外滙基金票據息率近日亦跟隨急升，金融機構購入綠債管理流動性的誘因大減，預期即使未來數日綠債散戶沽盤大致消化後，債價亦只會在稍高於帳面值100元水平徘徊，短綫回升空間有限。反而長揸穩收2.5厘包底年息，派息水平或隨通脹上升，作為抗通脹工具較定期存款可取。

若志在短炒，持貨等綠債債息短綫反彈的勝算的確不高。綠債與過去先後8次發售的零售抗通脹債券iBond設計基本相同，每半年一次派息與本港通脹水平掛鈎，今次綠債的包底息率，則由過去的2%上調至2.5%。

盡管包底息率提高了，但美息趨升預期更急，1年期美債息急升至近2.2厘，同年期外滙基金票據債息升至近1.7厘，較4月底綠債開售時急升約0.4厘。綠債與外滙基金票據債息差距收窄，銀行金融機構購入綠債管理流動性的誘因下降，綠債短綫回升空間確有限。

若投資目標只為抗通脹，取得實際正利率，綠債與iBond同為可取之選......

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