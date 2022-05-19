【陸叔講綠債】綠債沽得慘烈 陳永陸：99元抵買！

零售綠色債券 （新上市編號：04252） 首日正式於港交所掛牌上市，即跌穿上市底價100元，按盤價99.75元。資深股評人陳永陸認為在99元至99.5元價位水平已可吸納。

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對於是次政府綠債發售情況，陳永陸表示今次綠債市場反應熱烈，原因是是次保證息率有2.5厘相對以往iBond只得2厘吸引。雖然目前綠債中午收市價為99.75元，孳息率升至2.7厘左右，與部分銀行一年期定存達2.6厘左右息率相若。不過，他認為：

「一般債券用於長綫收息、較穩定，不太大風險，故100元價位以下吸引力較大。」

他建議，投資者可將綠債作長綫投資收息，可投資2至3年，3年後肯定可取回本金100元。美國通脹壓力強勁，而香港通脹升溫，綠債與通脹掛鉤，故不排除政府給予綠債持有者的最終息率能達到3厘水平（若債價跌至99.5元，假設按保證息率2.5厘計算，綠債孳息率亦達3厘）。

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