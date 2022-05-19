【童話破滅】綠債 iBond全綫破底之謎 追揸沽大全

無論你揸了綠債 （04252） 抑或 iBond 政府債 （04246） 或政府債 （04239） 帳面價已全數損手，即全綫跌穿發行價100元，通脹是導火綫，跑輸通脹預期或市場的通脹預期才是慘遭拋售的原因。

簡單說，通脹是債券的敵人，當利率持平或上升，債券價值便會被蠶食，削弱債息的吸引力，因此通脹經常被視為「債券投資者敵人」。當通脹預期持續上升，債價面對的壓力將加大，而除非債息有足夠抗衡通脹的空間，否則其下行壓力難以紓緩。

息升價跌，以前買政府通脹債券只是防通脹，而現在是全球通脹，美國加息，單是兩年期美債息就近2.8厘（見下圖），以債論債，無論綠債、 iBond明顯直接比下去。

對於政府債的追揸沽攻略，首要是清晰自己想要什麼的投資回報和心態。

1.繼續持有

倘以定存心態，賺取2厘、2厘半息，則揸至到期，這個回報也是高於銀行定存，可以繼續持有。

2.沽出或換馬

倘以退休為目標的中長綫資產滾存，通脹期的2至2.5厘息回報，只會拖長資產滾存的時間，尤其是相對年輕的朋友。反觀，通脹期令優質資產價格回落，從長綫每年4%資產複式滾存的基本，將資金低吸長綫增長型的資產遠比債券吸引。所以選擇此決定時，必須清晰自身的投資目標。

3.低吸 / 溝貨

若以跑贏通脹作為投資目標的話，盡管香港通脹率低於2厘，但市場對通脹的預期，及資金市場對跑贏通脹的回報，即使低風險投資，按目前通脹趨勢看，安全邊際的回報最少也要有3厘或以上。

這個3厘以上的水平，是指連價連升的回報。下版續將有詳細買入價參考

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