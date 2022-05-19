【童話破滅】綠債上市即穿發行價的啟示

港府債券歷來均有「政府另類派錢」的美譽，然而首批綠色債券 （04252） 今日首掛即破發行價，也打破政府債首日即走必賺的童話，不少投資者寧願損手也急要離場。經一事、長一智，綠債破底對今後本地股民投資其實有重要啟示，今後投資收息前路絕非易行。

首批綠色債券 （04252） 昨日（18日）在三大證券行和個別銀行的暗盤交易價均低於發行價100元。今日正式上市即跌破100元，按盤價99.75元。

綠色債券認購反應不俗，獲近50萬人認購，雖然人數少於去年發行的通脹掛鈎債券（iBond），但仍有不少人看好可短炒賺價。何以最終以「破發」姿態開局？其債價又要跌至什麼水平才吸引？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...