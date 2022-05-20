  • 27°C
香港時間 : 2022520日 (週五) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠債 iBond點算？】從安全邊際回報 溝貨 低吸有策

財金猛人追蹤 19:02 2022/05/20

分享：

分享：

無論你揸了綠債 （04252） 抑或 iBond 政府債 （04246） 或政府債 （04239） 帳面價已全數損手，即全綫跌穿發行價100元，通脹是導火綫，跑輸通脹預期或市場的通脹預期才是慘遭拋售的原因。

簡單說，通脹是債券的敵人，當利率持平或上升，債券價值便會被蠶食，削弱債息的吸引力，因此通脹經常被視為「債券投資者敵人」。當通脹預期持續上升，債價面對的壓力將加大，而除非債息有足夠抗衡通脹的空間，否則其下行壓力難以紓緩。

到期時間短  債格表現較佳

從上三隻政府發的債券價格表現看，明顯出現離到期時間愈遠，壓力愈力的情況，三者中綠債的盡管息率最高，但要揸至到期的時間亦最長（由現在計算），在通脹、息口預期仍然向升的情況下，跑輸的預期便更高，相反，到期時間愈短的，反而表現好些， 如23年到期的iBond 政府債 （04239） 價格表現好於24年到期的 iBond 政府債 （04246）

息升價跌，以前買政府通脹債券只是防通脹，而現在是全球通脹，美國加息，當債息不夠冚，或通脹預期更猛時，不管是香港債，還是美國債都幾乎同一趨勢：息升價跌。

至於港府發行的上市債券，最大的吸引力是入場費，尤其對一般人，難以動軋萬金投資美債或買入銀行存款票據，盡管港府上市債息只有那２厘或２厘半，明顯遜於美國兩年期美債息2.8厘（見下圖），但一比對入場費及買賣的方便度，港府債還是有其優點的。

對於政府債的追揸沽攻略，首要是清晰自己想要什麼的投資回報和心態。

1.繼續持有

倘以定存心態，賺取2厘、2厘半息，則揸至到期，這個回報也是高於銀行定存，可以繼續持有。

2.沽出或換馬

倘以退休為目標的中長綫資產滾存，通脹期的2至2.5厘息回報，只會拖長資產滾存的時間，尤其是相對年輕的朋友。反觀，通脹期令優質資產價格回落，從長綫每年4%資產複式滾存的基本，將資金低吸長綫增長型的資產遠比債券吸引。所以選擇此決定時，必須清晰自身的投資目標。

3.低吸 / 溝貨

若以跑贏通脹作為投資目標的話，盡管香港通脹率低於2厘，但市場對通脹的預期，及資金市場對跑贏通脹的回報，即使低風險投資，按目前通脹趨勢看，安全邊際的回報最少也要有3厘或以上。

這個3厘以上的水平，是指連價連升的回報。

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽
★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 MoneyTimes

欄名 : 債券投資

相關文章

【綠債應對策略】破發無有怕？ 「債券先生」李永權：可持有至到期
2022/05/19
【綠債應對策略】破發無有怕？ 「債券先生」李永權：可持有至到期
【綠債破發】曾淵滄：揸綠債收息 好過公用股！
2022/05/19
【綠債破發】曾淵滄：揸綠債收息 好過公用股！
【陸叔講綠債】綠債沽得慘烈 陳永陸：99元抵買！
2022/05/19
【陸叔講綠債】綠債沽得慘烈 陳永陸：99元抵買！

你可能感興趣

【綠債應對策略】破發無有怕？ 「債券先生」李永權：可持有至到期
12:10 2022/05/19
【綠債應對策略】破發無有怕？ 「債券先生」李永權：可持有至到期
【綠債破發】曾淵滄：揸綠債收息 好過公用股！
19:21 2022/05/19
【綠債破發】曾淵滄：揸綠債收息 好過公用股！
【陸叔講綠債】綠債沽得慘烈 陳永陸：99元抵買！
19:38 2022/05/19
【陸叔講綠債】綠債沽得慘烈 陳永陸：99元抵買！

知多啲

【通脹Vs衰退】一類商品前景較淡（第三版）
【通脹Vs衰退】一類商品前景較淡（第三版）
定期存款 低吸 沽出 買入價 買入 iBond 通脹債券 通脹 收租股 回購

下一篇文章

【追蹤女股神】Ginkgo終止跌回升 Cathie Wood增持速度放慢（一文盡覽ARK最新買賣清單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版