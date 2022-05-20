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【政策傾斜】內房終現曙光？（附券商目標價）

研究報告 08:18 2022/05/20

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去年恒大爆煲，一石激起千重浪，中央出手整頓內房，2022年疫情反覆，行業雪上加霜。近期中央的利好政策終於落實出臺，全國各地首套房貸款利率下調空間進一步擴大，受利好消息影響，內房、地產股股價有所回升。投資者可留意龍湖集團 （00960） 、碧桂園 （02007）

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【港股策略】加息周期資金外流 港股仍有北水支撑【下一頁

中央住房信貸政策放鬆出臺，各地首套房貸款利率下調空間進一步擴大，地方放鬆政策工具得到強化，預計將引導購房者信心提振；地方放鬆政策持續出臺，已覆蓋蘇州、南京、無錫等長三角重點二線城市。

以江蘇省為例，江蘇常州市市場利率定價自律機制公布，將調整常州市商業性個人住房貸款最低首付比例，將二套房首付比例由過去的60%大幅調低至30%。

從政策內容看，主要為降低首付比例、加大公積金購房支持力度、下調房貸利率、調整限購範圍、縮短限售週期、給予購房者税費優惠及購房補貼等。除了購房政策調整，貸款利率也出現下調。據易居房地產研究院統計，天津、鄭州、濟南以及蘇州都已經把首套房最低利率調整為4.4%。

暫時銷售數據仍處低位，政策傳導落地仍需等待。不過，隨着當前因城施策力度越來越大，城市放鬆的能級逐漸提高，房地產市場企穩回暖或已成必然趨勢。

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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