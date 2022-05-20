【授應對策略】摩根資管許長泰：互聯網股有投資價值

中資科網股近日大幅波動，憧憬科網股監管獲放鬆，本周初曾顯著造好，然而，「股王」騰訊（00700）本周三收市後公布的首季業績遜市場預期並遭分析員調低目標價，股價受壓，並拖累同業。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》訪問時表示，長綫看好互聯網股，並給予投資者應對策略。

許長泰表示：

「我們長綫看好互聯網股，但今年行業處於調整期，例如電商、送外賣、出行等，政府在調整監管環境，受新監管政策影響的企業要在營商模式和成本控制等多方面作出調整，明年當調整逐步到位的時候，它們的營業表現應有改善。所以，今年可多些留意互聯網股，但要弄清哪些企業在調整上比較順暢，哪些企業的前景面對較大的阻力和難度。」

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