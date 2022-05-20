【逆市企穩】內銀股難倒？42家內銀企今年首季純利按年增8%

由於國內疫情和金融監管不斷趨嚴，內銀企業可能面臨更複雜、困難的營商環境，但中國經濟長期向好的基本面不變，對國有內銀業務發展將迎來新機遇。

最近安永公布《中國42家A股上市銀行2022年第一季度業績概覽》統計結果顯示，今年首季純利按年增長8.22%，較去年一季度增速上升3.67個百分點。今年季度營收為1.56億元（人民幣‧下同）按年增5.64%，其中營收增速按年下降2.29個百分點。

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報告列出42家A股，包括工行 （01398） 、建行 （00939） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 、郵儲 （01658） 、交行 （03328） 及中信銀行 （00998） 。該行數據顯示，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農商行增速分別下降2.23個百分點、1.76個百分點、4.98個百分點和2.88個百分點。

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對於內銀息差壓力，該行指出2022年在貸款市場報價利率LPR下調，及讓利實體經濟政策導向的共同影響之下，資產端收益率預計將進一步下行。

不良貸款率保持合理水平

中國銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍於5月18日表示，截至今年4月底初步統計，整個銀行業不良貸款率為1.82%，保持合理水平。他續指，中國銀行業保持穩健運行，風險抵禦能力還是較強的，這也為發揮監管逆周期作用、為小微企業紓困解難提供政策空間。下版再談內銀業之前景。（持續更新）

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