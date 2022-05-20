富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 國際 16:05 2022/05/20 分享： 分享： 全球經濟發展不平等，世界銀行等多個國際組織應運而生，希望從經濟層面援助發展中國家擺脫貧窮。但多年而來，只有寥寥數國能達成脫貧目標，部分國家甚至面臨政治動盪，經濟發展每況愈下。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關 2022/05/19 【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關 澤連斯基自傳漫畫出版 紀錄由喜劇演員成戰爭英雄 今日 澤連斯基自傳漫畫出版 紀錄由喜劇演員成戰爭英雄 睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議 今日 睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議 【俄烏戰爭】阻糧食出口 聯合國憂爆發饑荒 2022/05/19 【俄烏戰爭】阻糧食出口 聯合國憂爆發饑荒 【新冠疫苗】美CDC擬放寬第4針接種年齡 至50歲以下 2022/05/19 【新冠疫苗】美CDC擬放寬第4針接種年齡 至50歲以下 你可能感興趣 【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關 17:19 2022/05/19 【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關 澤連斯基自傳漫畫出版 紀錄由喜劇演員成戰爭英雄 今日 08:05 澤連斯基自傳漫畫出版 紀錄由喜劇演員成戰爭英雄 睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議 今日 09:05 睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議 最新專欄文章 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 2022/05/14 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 2022/05/07 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 2022/05/06 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息 2022/04/30 移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息 經濟衰退 經濟 財政政策 網絡熱話 斯里蘭卡 公平貿易 貿易逆差 世界銀行 外滙儲備