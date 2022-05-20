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富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧

國際 16:05 2022/05/20

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全球經濟發展不平等，世界銀行等多個國際組織應運而生，希望從經濟層面援助發展中國家擺脫貧窮。但多年而來，只有寥寥數國能達成脫貧目標，部分國家甚至面臨政治動盪，經濟發展每況愈下。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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