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ESG投資 監管趨成熟

名家專區 2022/05/20

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過去幾年，亞太區金融業的「環境、社會和企業管治」（Environmental, Social, and Governance，ESG）意識日益提升，原因來自社區和政府意識的提高，另外還有投資者的對

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撰文 : Danielle Welsh-Rose 安本（abrdn）亞太區可持續發展主管兼亞太區可持續發展智庫主管

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