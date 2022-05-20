ESG投資 監管趨成熟 名家專區 2022/05/20 分享： 分享： 過去幾年，亞太區金融業的「環境、社會和企業管治」（Environmental, Social, and Governance，ESG）意識日益提升，原因來自社區和政府意識的提高，另外還有投資者的對 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Danielle Welsh-Rose 安本（abrdn）亞太區可持續發展主管兼亞太區可持續發展智庫主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 聯博王耀維：中國最佳投資時機 2022/05/19 聯博王耀維：中國最佳投資時機 光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼 2022/05/18 光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼 滯脹在重演 美股未跌完 2022/05/17 滯脹在重演 美股未跌完 安本精選三行業 性別平等增盈利 2022/05/13 安本精選三行業 性別平等增盈利 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 2022/05/12 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 經濟 銀行 金融 投資策略 基金 可持續發展 ESG 聯合國 風險管理 亞太