騰訊季績走樣 政策支持慢熱 名家專區 2022/05/20 分享： 分享： ATMXJ為首科技藍籌昨全綫下瀉約4%至7%，美國科技股納指隔夜大跌逾4%後跌勢未止，昨亞洲時段繼續偏軟，固然削弱市場投資情緒。騰訊（00700）周三公布首季業績差強人意，管理層更預期中央利好政策的支 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 基金調查預示 熊反彈或未完 2022/05/19 基金調查預示 熊反彈或未完 透視中港美 - 中移動除息前 北水偷步湧入 2022/05/19 中移動除息前 北水偷步湧入 透視中港美 - 熱炒上海復常 車股搶先出發 2022/05/18 熱炒上海復常 車股搶先出發 透視中港美 - 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 2022/05/17 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 透視中港美 - 港衰退風險 遠較美國高 2022/05/16 港衰退風險 遠較美國高 疫情 中國 經濟 人民幣 零售 通脹 騰訊 阿里巴巴 CPI 廣告