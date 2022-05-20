騰訊季績走樣 政策支持慢熱

ATMXJ為首科技藍籌昨全綫下瀉約4%至7%，美國科技股納指隔夜大跌逾4%後跌勢未止，昨亞洲時段繼續偏軟，固然削弱市場投資情緒。騰訊（00700）周三公布首季業績差強人意，管理層更預期中央利好政策的支

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