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未來高增長 方達不算貴

名家專區 2022/05/20

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港股四連升後昨日回氣，國企指數短期或在7000點上落，帶動保歷加通道收窄，又是單邊市先兆。至於生物科技股昨日不少逆市上升，方達控股（01521）更錄得四連陽走勢，集團今年有望恢復高增長，尤其政策推動生

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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