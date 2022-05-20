未來高增長 方達不算貴 名家專區 2022/05/20 分享： 分享： 港股四連升後昨日回氣，國企指數短期或在7000點上落，帶動保歷加通道收窄，又是單邊市先兆。至於生物科技股昨日不少逆市上升，方達控股（01521）更錄得四連陽走勢，集團今年有望恢復高增長，尤其政策推動生 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【死守二萬】港股上落格局未變 保歷加收窄等單邊（第四版） 2022/05/19 【死守二萬】港股上落格局未變 保歷加收窄等單邊（第四版） 中字股實力談 - IP商業化 閱文有錢途 2022/05/19 IP商業化 閱文有錢途 中字股實力談 - 【脫窮有阻力】港股受制下降軌 大市上落到六絕（第四版） 2022/05/18 【脫窮有阻力】港股受制下降軌 大市上落到六絕（第四版） 中字股實力談 - 政策催谷消費 中食可升五成 2022/05/17 政策催谷消費 中食可升五成 中字股實力談 - 【窮VS脫窮】ATM季績左右五窮月 摩通轉軚撐科網股（第四版） 2022/05/16 【窮VS脫窮】ATM季績左右五窮月 摩通轉軚撐科網股（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 生物科技 中國 經濟 美國 港股