小麥價格颷升 印度自身難保 國際 22:48 2022/05/19 分享： 分享： 今日續談俄烏戰爭持續近3個月，加劇全球糧食危機的憂慮。眾多農產品之中，小麥的價格升勢堪稱近期最強，既因俄烏戰爭令這個「世界的麵包籃」出口銳減，亦因全球第二大小麥種植國印度宣布，禁止小麥出口直至另行通知。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 2022/05/14 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 你可能感興趣 北約邊界再擴 世界增添動盪 22:27 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 新聞版權角力 科企佔盡上風 22:48 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 22:57 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 最新專欄文章 國金札記 - 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 2022/05/19 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 國金札記 - 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 國金札記 - 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/17 新聞版權角力 科企佔盡上風 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 極端天氣 商品 農產品期貨 農夫 印度 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 通脹