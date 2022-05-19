小麥價格颷升 印度自身難保

今日續談俄烏戰爭持續近3個月，加劇全球糧食危機的憂慮。眾多農產品之中，小麥的價格升勢堪稱近期最強，既因俄烏戰爭令這個「世界的麵包籃」出口銳減，亦因全球第二大小麥種植國印度宣布，禁止小麥出口直至另行通知。

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