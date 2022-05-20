恒指有機會爆邊勿輕心 名家專區 2022/05/20 分享： 分享： 美股大跌加上騰訊（00700）業績差過市場預期，所以令到港股受到顯著的下行壓力，恒指周四跌523點，收報20120點。內地A股則再次出現低開拉升的局面，挽回些少港股市場氣氛，但在日內探底後未能拉升，這 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 科技股盈利 現下行壓力 2022/05/19 科技股盈利 現下行壓力 交易講場 - 3大因素刺激港股表現 2022/05/18 3大因素刺激港股表現 交易講場 - 內房長綫小注收集 2022/05/17 內房長綫小注收集 交易講場 - 3科企首季業績 騰訊先被看淡 2022/05/16 3科企首季業績 騰訊先被看淡 交易講場 - 押注Bitcoin「夠勇」 薩爾瓦多一身債 2022/05/14 押注Bitcoin「夠勇」 薩爾瓦多一身債 港股 美股 A股 騰訊 阿里巴巴 小米 汽車股 手機設備股 贛鋒鋰業（01772） 電力股