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恒指有機會爆邊勿輕心

名家專區 2022/05/20

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美股大跌加上騰訊（00700）業績差過市場預期，所以令到港股受到顯著的下行壓力，恒指周四跌523點，收報20120點。內地A股則再次出現低開拉升的局面，挽回些少港股市場氣氛，但在日內探底後未能拉升，這

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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