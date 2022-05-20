小麥價格飈升 印度自身難保 名家專區 2022/05/20 分享： 分享： 今日續談俄烏戰爭持續近3個月，加劇全球糧食危機的憂慮。眾多農產品之中，小麥的價格升勢堪稱近期最強，既因俄烏戰爭令這個「世界的麵包籃」出口銳減，亦因全球第二大小麥種植國印度宣布，禁止小麥出口直至另行通知 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 小麥價格颷升 印度自身難保 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 國金札記 - 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 2022/05/19 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 國金札記 - 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 國金札記 - 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/17 新聞版權角力 科企佔盡上風 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 美國 貿易 俄羅斯 烏克蘭 印度 天氣 戰爭 聯合國 極端天氣 G20