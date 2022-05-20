第二期5千元消費券 8月才落袋 名家專區 2022/05/20 分享： 分享： 財爺陳茂波派的1萬元消費券，不少人4月起收到第一期的5,000元後，現在已用得七七八八；網上有消息指，大家7月可收到第二期的5,000元，但知情者說，大家計下數，就知道要預算等到8月，另外5,000元 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 2022/05/19 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 有政戲 - 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 2022/05/18 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 有政戲 - 2司長留任機會高 今拍板設副司長 2022/05/17 2司長留任機會高 今拍板設副司長 有政戲 - 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 2022/05/16 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 有政戲 - 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 2022/05/13 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 疫情 陳茂波 電子消費券 電子支付 八達通 支付寶 PayMe 銀行