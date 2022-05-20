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第二期5千元消費券 8月才落袋

名家專區 2022/05/20

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財爺陳茂波派的1萬元消費券，不少人4月起收到第一期的5,000元後，現在已用得七七八八；網上有消息指，大家7月可收到第二期的5,000元，但知情者說，大家計下數，就知道要預算等到8月，另外5,000元

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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