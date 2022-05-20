純產油氣穩賺派高息! 名家專區 02:30 2022/05/20 分享： 分享： 美股早一晚由於大型零售連鎖集團業績普遍差勁，使市場進一步憂心因通脹而令到經濟放緩，道指帶動三大指數大幅下跌，把早前的反彈升幅一夜之間便完全超額消化丟。影響所及，各地股市周四普遍跟隨向下。港股由於騰訊（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 汽車下鄉利好客貨兩用車! 2022/05/18 汽車下鄉利好客貨兩用車! 投資坐標 - 除息前後操盤法 2022/05/17 除息前後操盤法 投資坐標 - 鞋履商翻身進高增長期 2022/05/13 鞋履商翻身進高增長期 投資坐標 - 大數據助政府抗疫顯實力! 2022/05/11 大數據助政府抗疫顯實力! 投資坐標 - 名牌中藥股拓展有大計! 2022/05/06 名牌中藥股拓展有大計! A股 中國海洋石油（00883） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 紫金礦業（02899） 騰訊控股（00700） 美股 理文化工（00746） 派息比率 派息