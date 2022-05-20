純產油氣穩賺派高息!

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名家專區 02:30 2022/05/20

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美股早一晚由於大型零售連鎖集團業績普遍差勁，使市場進一步憂心因通脹而令到經濟放緩，道指帶動三大指數大幅下跌，把早前的反彈升幅一夜之間便完全超額消化丟。影響所及，各地股市周四普遍跟隨向下。港股由於騰訊（

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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