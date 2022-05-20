【人行降息】人行急降LPR利率減房貸息 內銀即受惠內房後勁不繼

國內疫情控加劇經濟下行風行，中國人民銀行今早大手下調5個期貸款市場報價利率（LPR）15基點，減輕企業及個人的中長期貸款利息支出。房貸原為最為受惠，惟藍籌內房股今早升勢後勁不繼，反而內銀股普遍告好，科技網再成領漲大市火車頭。

藍籌內房股今早抽高後普遍升勢收窄，個別內房中午收市倒跌，相信是投資界大多認為單靠人行降息，難以扭轉內地樓市下跌趨勢。人行接連出招後，內房好消息短綫接近盡出，相信是不少投資者先利獲利的關鍵。反而人行幣策寬鬆撐市，再度印證中央撐經濟決心，內銀受惠貸款增長，科企投資者則繼續憧憬國內整體經靠穩及監管暖風。

人行今次降息行動，是繼今年1月中1年期和5年期LPR，分別下調10個和5個基點後，時隔四個月，再度下調LPR。LPR為貸款利率指標，下調LPR效果則與本港銀行下調最優惠利率相若。

相比於1年期LPR調整主要影響短期貸款，例如企業短期融資及個人消費貸款等，5年期LPR下調對企業及個人中長期融資成本的覆蓋面更大，亦為內地銀行個人房貸息率的參考指標。人行在周日已率先出招，將房貸息下限由5年期LPR，降為LPR減20基點。

內地住宅樓價下調的同時，銷售放緩令開發商放慢投資，相信是促使人行還環出招撐市的關鍵......

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