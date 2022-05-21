人行連環降息 救市目標清晰 名家專區 2022/05/21 分享： 分享： 國內疫情防控放大經濟下行風險，促使中國人民銀行大手筆降息，昨下調5年期貸款市場報價利率（LPR）15基點，1年期LPR則維持不變（圖一）。人行針對性減長息，救樓市意圖明顯。 人行今次降息行動，是繼今年1 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊季績走樣 政策支持慢熱 2022/05/20 騰訊季績走樣 政策支持慢熱 透視中港美 - 基金調查預示 熊反彈或未完 2022/05/19 基金調查預示 熊反彈或未完 透視中港美 - 中移動除息前 北水偷步湧入 2022/05/19 中移動除息前 北水偷步湧入 透視中港美 - 熱炒上海復常 車股搶先出發 2022/05/18 熱炒上海復常 車股搶先出發 透視中港美 - 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 2022/05/17 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 民企內房股 國企內房股 恒生指數 中國海外發展（00688） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 郵儲銀行（01658） 碧桂園（02007） 招商銀行（03968） 首次置業