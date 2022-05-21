人行連環降息 救市目標清晰

國內疫情防控放大經濟下行風險，促使中國人民銀行大手筆降息，昨下調5年期貸款市場報價利率（LPR）15基點，1年期LPR則維持不變（圖一）。人行針對性減長息，救樓市意圖明顯。

人行今次降息行動，是繼今年1

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