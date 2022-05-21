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現黃金交叉 買時代電氣

名家專區 2022/05/21

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時代電氣（03898）自4月見23.9元反彈，月內14天RSI大部分時間守穩中軸樓上，而10天綫升破50天綫，走勢逐步改善勢頭，反彈上望35至38.7元，候30元收集止蝕28元。

技術分析：反彈目標先看

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撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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