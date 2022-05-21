現黃金交叉 買時代電氣 名家專區 2022/05/21 分享： 分享： 時代電氣（03898）自4月見23.9元反彈，月內14天RSI大部分時間守穩中軸樓上，而10天綫升破50天綫，走勢逐步改善勢頭，反彈上望35至38.7元，候30元收集止蝕28元。 技術分析：反彈目標先看 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 確認頭肩底 福萊特向上 2022/05/20 確認頭肩底 福萊特向上 昆能將突破 整固屬健康 2022/05/19 昆能將突破 整固屬健康 友邦展反彈浪 升破下跌楔形 2022/05/18 友邦展反彈浪 升破下跌楔形 一浪低於一浪 港股壓力未消 2022/05/17 一浪低於一浪 港股壓力未消 長和守53元上望60元 2022/05/14 長和守53元上望60元 A股 美滙 技術分析 東風集團股份（00489） 理想汽車—W（02015） 廣汽集團（02238） 時代電氣（03898） 小鵬汽車－W（09868） 美滙指數 新能源