新業務壯大 中興可入貨 名家專區 2022/05/21 分享： 分享： 中港兩地股市昨日高收，國企指數突破下降軌外，又連續兩周陽燭走勢是過去三個月來首現，走勢逐步轉強。而國策股依然是選擇之一，中興通訊（00763）第二曲綫業務進入快車道，有助集團未來盈利重拾增長。 中興通訊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【突破！】港股突破下降軌直逼50綫（第四版） 2022/05/20 【突破！】港股突破下降軌直逼50綫（第四版） 中字股實力談 - 未來高增長 方達不算貴 2022/05/20 未來高增長 方達不算貴 中字股實力談 - 【死守二萬】港股上落格局未變 保歷加收窄等單邊（第四版） 2022/05/19 【死守二萬】港股上落格局未變 保歷加收窄等單邊（第四版） 中字股實力談 - IP商業化 閱文有錢途 2022/05/19 IP商業化 閱文有錢途 中字股實力談 - 【脫窮有阻力】港股受制下降軌 大市上落到六絕（第四版） 2022/05/18 【脫窮有阻力】港股受制下降軌 大市上落到六絕（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 5G 深圳國際（00152） 創維集團（00751） 中興通訊（00763）