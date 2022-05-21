新業務壯大 中興可入貨

中港兩地股市昨日高收，國企指數突破下降軌外，又連續兩周陽燭走勢是過去三個月來首現，走勢逐步轉強。而國策股依然是選擇之一，中興通訊（00763）第二曲綫業務進入快車道，有助集團未來盈利重拾增長。

中興通訊

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