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美元料踏入6月會更強

名家專區 2022/05/23

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外幣反彈料屬短暫，踏入6月，當美債息一旦回升，料美元強勢有機會重現。

上周，有兩件事值得留意。首先，美國聯儲局主席鮑威爾在一個公開場合指，他會一直加息至通脹受控。其次，美國零售商相繼表示，在運輸成本上漲

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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