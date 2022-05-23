美元料踏入6月會更強

外幣反彈料屬短暫，踏入6月，當美債息一旦回升，料美元強勢有機會重現。

上周，有兩件事值得留意。首先，美國聯儲局主席鮑威爾在一個公開場合指，他會一直加息至通脹受控。其次，美國零售商相繼表示，在運輸成本上漲

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