美元料踏入6月會更強 名家專區 2022/05/23 分享： 分享： 外幣反彈料屬短暫，踏入6月，當美債息一旦回升，料美元強勢有機會重現。 上周，有兩件事值得留意。首先，美國聯儲局主席鮑威爾在一個公開場合指，他會一直加息至通脹受控。其次，美國零售商相繼表示，在運輸成本上漲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元美債息走勢成關鍵 今日 歐元美債息走勢成關鍵 英鎊下跌目標維持1.2美元 今日 英鎊下跌目標維持1.2美元 日圓有機會重返130 今日 日圓有機會重返130 澳元徘徊69至71.5美仙 今日 澳元徘徊69至71.5美仙 紐元徘徊63至65美仙 今日 紐元徘徊63至65美仙 你可能感興趣 歐元美債息走勢成關鍵 今日 01:00 歐元美債息走勢成關鍵 英鎊下跌目標維持1.2美元 今日 01:00 英鎊下跌目標維持1.2美元 日圓有機會重返130 今日 01:00 日圓有機會重返130 最新專欄文章 加元徘徊1.27至1.3 今日 加元徘徊1.27至1.3 紐元徘徊63至65美仙 今日 紐元徘徊63至65美仙 澳元徘徊69至71.5美仙 今日 澳元徘徊69至71.5美仙 日圓有機會重返130 今日 日圓有機會重返130 英鎊下跌目標維持1.2美元 今日 英鎊下跌目標維持1.2美元 美國聯儲局 加息 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元