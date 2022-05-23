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【騰訊業績分績】全年或無增長 4間大行教你騰訊仲點玩

研究報告 08:00 2022/05/23

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縱使騰訊 （00700） 早在3月預告內地互聯網行業環境變化，公司「在新環境下爭取健康可持續的增長」，但上周公布的2022年第一季業績仍遜預期，反映市場低估疫情及宏觀環境的影響。績後市場對騰訊業績預測進一步下調，全年甚或無增長，股價短缺乏基本因素支持，全由大市氣氛、消息及政策吹風主導，波段操作的投資者要更小心。

最新季績顯示騰訊的「降本增效」取得了一定成果，毛利率、純利率自2021年第四季的極差水平回升。分部來看，除廣告業務毛利率續挫，其餘均見改善。可惜在在時間更長、受影響範圍更廣的本輪內地疫情之中，騰訊業務的抗逆力遠遠不及2020年當時，「騰訊受惠宅經濟」的大眾認知。

股價方面，騰訊3月至今保持上落格局，而由於基本因素乏善可陳，股價走勢全面交由大市氣氛及政策消息主導。展望後市，在騰訊未見業績復甦前，難脫上落格局，短期區間收窄至320元至390元，各位可以按此部署。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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