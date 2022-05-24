【中國經濟】建銀國際趙文利評 穩增長未來路向

因應上海疫情爆發，中國經濟數據自3月起開始轉差，國務院總理李克強上周在雲南召開保就業座談會，指3月以來，特別是4月的經濟下行壓力進一步加大，但應對新挑戰仍有政策空間，強調當局要果斷作為，加大宏觀政策調節，要求已出台政策要盡快落實到位，各地各部門看得准的新舉措能用盡用，5月份能出盡出。

事實上，4月消費增速為自疫情以來最低，反映疫情令居民消費信心疲弱，4月社會消費品零售總額29,483億元人民幣，按年跌11.1%，其中，除汽車以外的消費品零售額26,916億元人民幣，按年跌8.4%，點擊下圖可查看4月消費相關數據。

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建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，針對內地疫情為經濟帶來的影響，估計第二季內再次降準、差別化減息機會很大。

「自疫情在不同城市爆發後，穩增長壓力較大，之後料會看到有放鬆的政策推出，但這是貨幣組合拳的一部分，財政政策如基建發力會比較多。貨幣政策放寬空間現在已經不是很大，若大幅度下調利率，將對人民幣滙率不利。」

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而在國務院總理李克強講話後，人行上周五便宣布減息，將作為按揭貸款基準的5年期或以上LPR，較上月下調0.15個基點至4.45厘，為繼今年1月以來第二度減息。

不過，作為多數企業貸款基準的1年期LPR則不變，是自2019年LPR機制改革以來，首次單獨下調5年期LPR，減幅也是歷來最大，超出市場預期。

此外，趙文利指出，今年第一季房地產增長放慢，房地產相關貸款增長較弱，未來政策重點，除貨幣政策之外，應是「寬信用」，料可以幫助受疫情影響較大的中小企。

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