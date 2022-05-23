香港獨角獸 掛美SPAC上市 名家專區 2022/05/23 分享： 分享： 全球領先基因及診斷檢測企業Prenetics，與特殊目的收購企業Artisan Acquisition Corp（ARTAU）上周完成早前擬議業務合併，並在納斯達克以股票代碼「PRE」進行交易，亦是首 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 穩定幣崩跌啟示 2022/05/16 穩定幣崩跌啟示 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 2022/05/10 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 科技股季績前瞻 元宇宙產業投資布局 2022/05/03 科技股季績前瞻 元宇宙產業投資布局 聯儲局擬激進加息 維持現金比重應對為佳 2022/04/25 聯儲局擬激進加息 維持現金比重應對為佳 內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應 2022/04/19 內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應 服務 產品 行業 冠狀病毒 生物科技 概念 保健 護理 生育 EBITDA