香港獨角獸 掛美SPAC上市

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名家專區 2022/05/23

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全球領先基因及診斷檢測企業Prenetics，與特殊目的收購企業Artisan Acquisition Corp（ARTAU）上周完成早前擬議業務合併，並在納斯達克以股票代碼「PRE」進行交易，亦是首

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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