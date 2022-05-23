【高息科技股】2隻近乎工業股估值的科技股

提起收息股，讀者可能立即想到公用股、舊經濟股，之後就可能諗到電訊營運股。然而在同時具研發能力、業務增長動力的恒生科技指數成分股之中，原來有2隻預測股息率逾5厘的高息科技股，而且在近年新經濟股跌浪下，現價預測PE（市盈率）更跌至單位數，估值變成如同傳統工業股般低殘。

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港股走勢先低後高？專訪兩大名家：許長泰+簡立恆 談最新部署【下一頁】

2隻高息、低PE科技股就是ASM （00522） 及聯想 （00992） ，而聯想更於今年3月第三度躋身恒指成分股（即大家所講的「藍籌股」）行列。

ASM平均目標價約104.33元

雖然ASM在恒生指數公司上周五晚宣布的季檢結果中，被仍未賺錢的蔚來 （09866） 取代其在恒生科指成分股位置。不過，若細看ASM公布季績後至截稿前止，一眾券商給予ASM目標價，平均值高達104.33元（點擊圖片放大），較ASM上周收市價75.1元高出約38.9%。由此看來，ASM被剔出恒生科指，不等於欠缺投資價值，而當ASM在下月初因被換出指數而出現沽壓時，反成長綫收息讀者低吸ASM良機。

聯想平均目標價約11.46元

至於同時保持在恒指及恒生科指成分股內的聯想，由其公布季績後至截稿前止，一眾券商給予聯想目標價，平均值高達11.46元（點擊圖片放大），較聯想上周收市價8.01元高出約43.1%。除了從券商平均目標價顯示，聯想股價中短期不乏上升空間之外，若從估值修復角度來看，聯想股價中長期上升空間也不少。

聯想經過多年收購行動，加上本身業務發展（點擊圖片放大），除了已躍升成為全球最大電腦生產商、業務遍布全球多個國家及地區（點擊圖片放大）之外，業務也伸延至雲計算......更多關於聯想的估值分析，詳見：【下一頁】

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藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【港鐵】【中移動】【中銀】【中行】

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