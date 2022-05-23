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【高息科技股】2隻近乎工業股估值的科技股（第三版）

研究報告 17:14 2022/05/23

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至於聯想 （00992） 將於本周四公布截至今年3月底止全年業績，在本文第一版提及的3個業務，均有望繼續具增長動力之下，至截稿前止，據彭博綜合券商預測，平均預計聯想收入、盈利以至每股派息等均可按年增長（點擊圖片放大）

事實上，聯想自2014年收購IBM X86服務器業務以來，「基礎設施方案（ISG）業務」務得以發展起來，並在去年帶來利潤貢獻。瑞信雖對聯想的PC業務似乎看得較淡，但該報告卻補充，在更高的商業組合、服務業務增長和伺服器業務好轉方面，聯想是該行相對看好的股份。

中資券商光大證券也指，聯想涵蓋系統、存儲等一體化解決决方案的「ODM+」業務模式進入更多二綫互聯網廠商，叠加中小型企業數字化轉型背景下IT支出回暖，預計基礎設施方案業務有望持續實現稅前盈利。

回顧聯想近20年每股派息，除了2008年金融海嘯令聯想大減派息之外，聯想在其他時間的每股派息......

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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於12：59】

本文第一版提及，ASM （00522） 及聯想 （00992） 兩隻具增長的科技股，估值卻殘如傳統工業股，尤其是作為全球電腦一哥的聯想，較美國大型同業的估值還要低。此外，近年縱使面對新冠疫情，內地過去幾個月實施嚴格封控措施，仍無阻聯想穩坐全球電腦一哥的地位（點擊圖片放大），或多或少反映市場早前對聯想受內地封控措施的影響過於憂慮。

幸而市場研究機構國際數據公司（IDC）在4月底公布今年首季全球電腦銷售數據後......

聯想估值分析，詳見：【下一頁

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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

提起收息股，讀者可能立即想到公用股、舊經濟股，之後就可能諗到電訊營運股。然而在同時具研發能力、業務增長動力的恒生科技指數成分股之中，原來有2隻預測股息率逾5厘的高息科技股，而且在近年新經濟股跌浪下，現價預測PE（市盈率）更跌至單位數，估值變成如同傳統工業股般低殘。

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港股走勢先低後高？專訪兩大名家：許長泰+簡立恆 談最新部署【下一頁

2隻高息、低PE科技股就是ASM （00522） 及聯想 （00992） ，而聯想更於今年3月第三度躋身恒指成分股（即大家所講的「藍籌股」）行列。

ASM平均目標價約104.33元

雖然ASM在恒生指數公司上周五晚宣布的季檢結果中，被仍未賺錢的蔚來  （09866）  取代其在恒生科指成分股位置。不過，若細看ASM公布季績後至截稿前止，一眾券商給予ASM目標價，平均值高達104.33元（點擊圖片放大），較ASM上周收市價75.1元高出約38.9%。由此看來，ASM被剔出恒生科指，不等於欠缺投資價值，而當ASM在下月初因被換出指數而出現沽壓時，反成長綫收息讀者低吸ASM良機。

聯想平均目標價約11.46元

至於同時保持在恒指及恒生科指成分股內的聯想，由其公布季績後至截稿前止，一眾券商給予聯想目標價，平均值高達11.46元（點擊圖片放大），較聯想上周收市價8.01元高出約43.1%。除了從券商平均目標價顯示，聯想股價中短期不乏上升空間之外，若從估值修復角度來看，聯想股價中長期上升空間也不少。

聯想經過多年收購行動，加上本身業務發展（點擊圖片放大），除了已躍升成為全球最大電腦生產商、業務遍布全球多個國家及地區（點擊圖片放大）之外，業務也伸延至雲計算......更多關於聯想的估值分析，詳見：【下一頁

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藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【港鐵】【中移動】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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