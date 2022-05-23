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美股跌市 百年不遇？

名家專區 2022/05/23

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騰訊（00700）交出上市18年來最差季績，首季盈利按年倒退逾2成，仍無損重磅科技股帶領港股勁彈。恒指及恒生科指上周分別大升逾4%及6%，高踞全球主要股市指數升幅榜首兩位（表一）。

道指跌8周 罕見長跌

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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恒指換馬 恒生指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 通脹 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 中芯國際（00981） 美團－W（03690）

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