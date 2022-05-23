美股跌市 百年不遇？ 名家專區 2022/05/23 分享： 分享： 騰訊（00700）交出上市18年來最差季績，首季盈利按年倒退逾2成，仍無損重磅科技股帶領港股勁彈。恒指及恒生科指上周分別大升逾4%及6%，高踞全球主要股市指數升幅榜首兩位（表一）。 道指跌8周 罕見長跌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人行連環降息 救市目標清晰 2022/05/21 人行連環降息 救市目標清晰 透視中港美 - 騰訊季績走樣 政策支持慢熱 2022/05/20 騰訊季績走樣 政策支持慢熱 透視中港美 - 基金調查預示 熊反彈或未完 2022/05/19 基金調查預示 熊反彈或未完 透視中港美 - 中移動除息前 北水偷步湧入 2022/05/19 中移動除息前 北水偷步湧入 透視中港美 - 熱炒上海復常 車股搶先出發 2022/05/18 熱炒上海復常 車股搶先出發 恒指換馬 恒生指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 通脹 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 中芯國際（00981） 美團－W（03690）