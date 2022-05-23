美股跌市 百年不遇？

騰訊（00700）交出上市18年來最差季績，首季盈利按年倒退逾2成，仍無損重磅科技股帶領港股勁彈。恒指及恒生科指上周分別大升逾4%及6%，高踞全球主要股市指數升幅榜首兩位（表一）。

道指跌8周 罕見長跌

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