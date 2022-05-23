政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 名家專區 2022/05/23 分享： 分享： 候任行政長官李家超正全力組班，而政界、官場注意到，作為政務司司長熱門人選之一的保安局局長鄧炳強近來十分活躍，更罕有地「跨局」談及經濟、勞工、房屋政策；財爺陳茂波則大談11月的金融峰會，留任意味濃。 陳茂 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 第二期5千元消費券 8月才落袋 2022/05/20 第二期5千元消費券 8月才落袋 有政戲 - 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 2022/05/19 高官7.26%加幅誇張 政府不夠膽加足？ 有政戲 - 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 2022/05/18 新政府架構 司長人選呼之欲出？ 有政戲 - 2司長留任機會高 今拍板設副司長 2022/05/17 2司長留任機會高 今拍板設副司長 有政戲 - 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 2022/05/16 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 政治 鄧炳強 陳茂波 疫情 金融 教育局 公屋 民建聯 財政司 李家超