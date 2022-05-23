政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策

候任行政長官李家超正全力組班，而政界、官場注意到，作為政務司司長熱門人選之一的保安局局長鄧炳強近來十分活躍，更罕有地「跨局」談及經濟、勞工、房屋政策；財爺陳茂波則大談11月的金融峰會，留任意味濃。

陳茂

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