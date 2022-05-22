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歐洲告別負利率 下半年急速加息？

國際 22:52 2022/05/22

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美國、英國及澳洲相繼加息後，隨著愈來愈多歐洲央行官員展現鷹派立場，目前市場預期歐洲央行將會進取地收緊貨幣政策，最快7月加入環球加息行列。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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