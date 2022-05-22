歐洲告別負利率 下半年急速加息？ 國際 22:52 2022/05/22 分享： 分享： 美國、英國及澳洲相繼加息後，隨著愈來愈多歐洲央行官員展現鷹派立場，目前市場預期歐洲央行將會進取地收緊貨幣政策，最快7月加入環球加息行列。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 小麥價格颷升 印度自身難保 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 2022/05/18 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 你可能感興趣 小麥價格颷升 印度自身難保 22:48 2022/05/19 小麥價格颷升 印度自身難保 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 23:04 2022/05/18 俄烏戰爭加劇「油」荒 糧食危機逼在眉睫 北約邊界再擴 世界增添動盪 22:27 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 最新專欄文章 國金札記 - 小麥價格飈升 印度自身難保 2022/05/20 小麥價格飈升 印度自身難保 國金札記 - 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 2022/05/19 戰爭加劇「油」荒 糧食危機迫在眉睫 國金札記 - 北約邊界再擴 世界增添動盪 2022/05/18 北約邊界再擴 世界增添動盪 國金札記 - 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/17 新聞版權角力 科企佔盡上風 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 經濟 貨幣政策 加息 負利率 歐洲央行 歐元 通脹 拉加德