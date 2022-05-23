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阿里受累疫情 上季料少賺3成

名家專區 2022/05/23

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內地3月起疫情重燃，宏觀經濟面臨下行壓力，今年3月及4月內地社會消費品零售總額分別按年下降3.5%及11.1%，市場預計內地電商龍頭阿里巴巴（09988）截至3月底的2022財年第四季業績將承壓，疫情

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撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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