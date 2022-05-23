阿里受累疫情 上季料少賺3成 名家專區 2022/05/23 分享： 分享： 內地3月起疫情重燃，宏觀經濟面臨下行壓力，今年3月及4月內地社會消費品零售總額分別按年下降3.5%及11.1%，市場預計內地電商龍頭阿里巴巴（09988）截至3月底的2022財年第四季業績將承壓，疫情 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊 2022/05/21 3個宅男攻手遊 11年「追上」巨人騰訊 交易講場 - 恒指有機會爆邊勿輕心 2022/05/20 恒指有機會爆邊勿輕心 交易講場 - 科技股盈利 現下行壓力 2022/05/19 科技股盈利 現下行壓力 交易講場 - 3大因素刺激港股表現 2022/05/18 3大因素刺激港股表現 交易講場 - 內房長綫小注收集 2022/05/17 內房長綫小注收集 疫情 中國 經濟 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 金融 零售 行業 阿里巴巴 社會消費品零售總額