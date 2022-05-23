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歐洲告別負利率 下半年急速加息？

名家專區 2022/05/23

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美國、英國及澳洲相繼加息後，隨着愈來愈多歐洲央行官員展現鷹派立場，目前市場預期歐洲央行將會進取地收緊貨幣政策，最快7月加入環球加息行列。

筆者與市場主流去年底仍相信，歐洲及日本短期內無力加息，皆因兩地經

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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經濟 通脹 歐洲 貨幣政策 加息 歐元 德國 意大利 歐洲央行 荷蘭

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