歐洲告別負利率 下半年急速加息？

美國、英國及澳洲相繼加息後，隨着愈來愈多歐洲央行官員展現鷹派立場，目前市場預期歐洲央行將會進取地收緊貨幣政策，最快7月加入環球加息行列。

筆者與市場主流去年底仍相信，歐洲及日本短期內無力加息，皆因兩地經

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