【季績重點】分析員會議：騰訊在減肥

騰訊控股 （00700） 2022年度第一季度財報顯示，營收1355億元人民幣（下同），同比持平；淨利潤234億元，同比下滑51%，非國際財務報告準則下，淨利潤255億元，同比下滑23%。

其實，馬化騰在財報發佈前兩天，已經指出：收入與利潤增速正在放緩，但可以借機換擋，尋求高品質發展。

此後，騰訊董事長兼CEO馬化騰、總裁劉熾平、首席戰略官James Mitchell及CFO羅碩瀚等公司高管召開了分析員電話會議，基本上印證了這個觀點。

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瑞銀分析師Jerry Liu：一個關於公司遊戲業務的問題，國內遊戲業務部分，隨着版號的恢復發放，公司今年晚些時候營收增長能否恢復？

James Mitchell：我們沒有預測未來的水晶球，不過總體而言，我指的是全行業，幾家大的手遊公司也出現了這種情況，中國以外地區的遊戲業務，尤其是手遊，已經無法達到2020年底到2021年的那種繁榮程度。

國內業務方面，如劉熾平所言，版號的恢復發放有幾方面的積極推動作用，一是會有更多遊戲產品發佈，二是監管政策的調整帶來的信號，似乎監管方對於目前經過調整後的行業情況非常滿意，也就意味未來的監管環境會比較穩定，不需要擔心意外情況的發生。整體而言，我們對於版號的恢復發放非常滿意，未來包括騰訊在內的公司也會陸續拿到新的版號。今年營收也會在未來數月內逐步改善。

里昂證券分析師Elinor Leung：我們看到第一批恢復發放版號的名單上只有45款遊戲，是否意味未來版號的發放數量要比暫停發放版號之前少？如果是這樣的話，對於公司未來遊戲業務的增長有什麼影響？

James Mitchell：我們也相信至少未來一兩年的版號發放數量會比2018年之前少，這也是我們在過去兩年由上至下調整遊戲業務策略的主要原因，我們的遊戲產品數量比以前要少，但是聚焦於研發和推出投資更大的遊戲產品。

本報5月21日報道指騰訊新一輪的裁員涵蓋大部分的事業群，其中遊戲部門據報比例大概在10%左右，說明了遊戲部門已經沒有什麼動力了，畢竟行動是最誠實的。

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