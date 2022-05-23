【恒指季檢】京東恒指國指比重大增逆市曾漲3% 新貴四小龍哪家最受惠?

恒指公司上周五公布季檢結果，加入中芯 （00981） 、東方海外 （00316） 、中升 （00881） 及宏橋 （01378） 等4家市值較或交投量較低的二綫股，外界形容為結果爆冷。重磅科技股再無一隻染藍，只有蔚來 （09866） 納入恒生科技指數，重磅科技股中以京東 （09618） 獨家受惠今次季檢。

一如本欄上周預告，京東因過去3個月，京東美資股東頻頻大舉搬倉來港，加上大股東騰訊 （00700） 向全體股東派發總值逾千億元京東實股，至令計入恒指的市值及流通系數大增，以至季檢後恒指、國指及恒生科指的市值比重同大增。單計被動資金，已有約23億元淨流入京東，較恒指新貴四小龍合共約22億元淨流入還要多，成為季檢大贏家無誤。

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今次季檢於6月13日生效後，京東的恒指及國指佔比分別上調至2.58%及4.25%，打入兩大港股旗艦指數的十大重磅股行列；佔恒生科指比重則上調至8%單一股份上限。3大指數的被動資金淨流入合共23億元，相等於京東港股日均成交的0.7個交易日。

恒指新貴四小龍中，中芯入圍後市值佔比0.6%最高......

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