【冠軍分析師】美股隱憂 張憶東評2022年第一季美股表現

美股陸續發出第一季季報，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指出美股整體盈利能力處於歷史高位，但隱憂已開始呈現。坦言針對下一個財報季，美股業績指引整體向下。

摩根資管許長泰 + 富達簡立恆 港股下半年蓄勢回升 內地出招穩增長【下一頁】

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截至5月20日，標普500指數成分股公司中，共479家公司（佔比95%）發布了最新財報。整體而言，標普500第一季收入按年增速為14.2%，處於2011年以來的高位水平；盈利按年增速為9.1%。盈利增速按季下滑23個百分點，但主要係基數效應影響。毛利率為33.4%，淨利率為12.4%，均處於2011年以來的高位水平。

行業上，週期類業績表現亮眼，可選消費和金融表現相對糟糕。從收入按年增速角度來看，能源（+61%）、原材料（+24%）、房地產（+21%）增速較高，而通信服務（+7.6%）、公用事業（+7.1%）、金融（-2.1%）表現較弱。盈利按年增速角度，能源盈利按年增長268.2%，遙遙領先於其他行業，可選消費和金融盈利按年下滑，分別下降33.3%、19.9%。

從對標普500盈利按年增速貢獻的角度來看，能源對盈利按年增速的貢獻高達66.2%，其次為信息技術31.0%，第三為醫療保健30%；金融（-46.4%）、可選消費（-28.3%）拖累最大。

從預期角度來看，信息技術、必需性消費超預期的公司比重較大。第一季標普500成分股中，73%的公司收入超預期，77%的公司盈利超預期。

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行業間業績分化明顯

週期類行業：第一季上游能源、原材料業績出色，毛利率改善，盈利增速領先。

能源業績表現最突出，俄烏衝突等多重因素使得大宗商品價格上漲，高油價超預期。

原材料業績出色，受益於國際價格上漲，疊加需求旺盛拉動美國原材料銷量攀升。

工業業績增速回落但仍在高位，毛利率、淨利率回落較快。

消費類行業：美國一季度消費穩健，支撐必需消費與可選消費收入增速維持高位。

醫療保健：新冠疫苗需求支撐行業業績。

必需消費：收入增速、盈利能力均為2011年以來的高位。

可選消費：絕大多數行業淨利潤規模均已超過疫情前水平。可選消費的盈利遜色主要是受亞馬遜拖累。

由於供應鏈問題和通脹所造成的成本上漲，美股零售巨頭盈利大幅下滑，引發股價大跌。第一季（自然年度），沃爾瑪淨利潤按年下降25%，股價在業績發布當日下跌11.38%；塔吉特淨利潤按年大幅下滑51.9%，股價暴跌24.93%。

TMT：收入增速持續回落，細分行業業績趨勢差異較大。

信息技術盈利能力處於高位，半導體及半導體設備（+26%）是信息技術行業的主要拉動項，但通信服務盈利出現下滑，盈利下降1.7%，其中以Meta、谷歌為代表公司的互動媒體與服務行業盈利按年下降9.9%，是主要拖累。

細分行業業績分化明顯：全球疫情后逐步開放，社交、遊戲等居家經濟降溫；半導體、雲計算行業景氣持續。

大金融：房地產REITs業績表現優異；金融業表現慘淡。

房地產：標普500房地產行業以REITs為主，經濟復甦使得出租率提高且高通脹之下，租金提升帶來盈利高增長。

金融行業：俄烏衝突之下，美國金融業提高了損失撥備金；資本市場波動加大，SPAC和IPO的數量與活躍度都大大放緩，投行業務大幅下滑等等。一季度金融行業收入按年增速為-2.1%，盈利按年下降19.9%。

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