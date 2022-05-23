【冠軍分析師】美股隱憂 張憶東評2022年第一季美股表現

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【華為沒落】小米夥Leica搶攻高端市場 雷軍爭做內地手機一哥（附大行目標價）
美股陸續發出第一季季報，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指出美股整體盈利能力處於歷史高位，但隱憂已開始呈現。坦言針對下一個財報季，美股業績指引整體向下。
摩根資管許長泰 + 富達簡立恆 港股下半年蓄勢回升 內地出招穩增長【下一頁】
截至5月20日，標普500指數成分股公司中，共479家公司（佔比95%）發布了最新財報。整體而言，標普500第一季收入按年增速為14.2%，處於2011年以來的高位水平；盈利按年增速為9.1%。盈利增速按季下滑23個百分點，但主要係基數效應影響。毛利率為33.4%，淨利率為12.4%，均處於2011年以來的高位水平。
行業上，週期類業績表現亮眼，可選消費和金融表現相對糟糕。從收入按年增速角度來看，能源（+61%）、原材料（+24%）、房地產（+21%）增速較高，而通信服務（+7.6%）、公用事業（+7.1%）、金融（-2.1%）表現較弱。盈利按年增速角度，能源盈利按年增長268.2%，遙遙領先於其他行業，可選消費和金融盈利按年下滑，分別下降33.3%、19.9%。
從對標普500盈利按年增速貢獻的角度來看，能源對盈利按年增速的貢獻高達66.2%，其次為信息技術31.0%，第三為醫療保健30%；金融（-46.4%）、可選消費（-28.3%）拖累最大。
從預期角度來看，信息技術、必需性消費超預期的公司比重較大。第一季標普500成分股中，73%的公司收入超預期，77%的公司盈利超預期。
行業間業績分化明顯
週期類行業：第一季上游能源、原材料業績出色，毛利率改善，盈利增速領先。
消費類行業：美國一季度消費穩健，支撐必需消費與可選消費收入增速維持高位。
TMT：收入增速持續回落，細分行業業績趨勢差異較大。
大金融：房地產REITs業績表現優異；金融業表現慘淡。
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 財金猛人追蹤