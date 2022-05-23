【華為沒落】小米夥Leica搶攻高端市場 雷軍爭做內地手機一哥（附大行目標價）

受美國打壓的華為早已丟失內地手機龍頭一哥寶座，昔日手中王牌、「天王級」攝影器材公司Leica（徠卡）年初約滿也捨其而去。不過Leica新手機夥伴終於有著落，是一直主打大眾市場、近年銳意升級搶攻高端市場的小米 （01810） 。小米創辦人雷軍公布，與Leica合作的新產品將於7月登場，內地手機品牌或將迎來一次大執位。

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港股走勢先低後高？專訪兩大名家：許長泰+簡立恆 談最新部署【下一頁】

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