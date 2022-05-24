【星級名家】一文盡覽 興業張憶東點評環球經濟

疫情緩和，環球市場復甦，興業證券全球首席策略分析師張憶東針對市況作出多項分析，以下向大家逐一報告，一文盡覽最新觀點：

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5月23日：

美股陸續發出第一季季報，惟隱憂逐漸顯現。張憶東指出不同行業業績分化明顯，例如週期類行業毛利率確有改善，盈利增速領先；但反觀金融業在第一季卻表現慘淡。截至5月20日，標普500成分股有62家公司給出了負面的每股收益指引（EPS指引，EarningsPerShare）。張憶東估計下一個財報季，美股業績指引整體向下。詳見：【冠軍分析師】美股隱憂 張憶東評2022年第一季美股表現【下一頁】

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4月23日：

張憶東表示，中國經濟受疫情防控的衝擊，疊加5、6月份美聯儲加息之后海外風險釋放，6至8月有望出現經濟底和市場底。在2022年的4月底，A股和港股也呈現出類似2018年10月的政策底和情緒底，預期過度悲觀的階段已經過去，港股夏季或會反彈，夏季的市場底有望高於3月份的政策底。詳見：【大師觀點】恒指失守兩萬一 張憶東：港股夏季或反彈【下一頁】

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3月21日：

張憶東指出，5月份美國議息會議之後，特別是七八月份仍要保持一定謹慎，預料仍有兩大中期風險，第一、海外的風險還沒充分釋放。 美國和俄羅斯的鬥法不會戛然而止；第二，二季度美國滯脹的風險是個大概率問題。今年二季度後期到三季度初可能會出現美聯儲把大宗商品市場做多的金融機構殺爆。 傾向二季度後期美股仍有進一步的調整風險。詳見：【投資布局】張憶東：港股修復買「不死鳥」股 【下一頁】

編輯：陳文政

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