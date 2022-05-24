【加息避風塘】防加息生變 吼公用事業、醫療保健股

美國股市接連多周「跌跌不休」，仿如身陷黑色風暴。通脹高居不下與美國聯儲局進取加息正在角力，不論經濟狀況或是企業前景，市場信心均是危危乎，資金自然快速流向抗跌能力較高的板塊作為「避風頭」。公用事業、醫療保健等板塊均是筆者心水之選。

摩根資管許長泰 + 富達簡立恆 港股下半年蓄勢回升 內地出招穩增長【下一頁】

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道指上周累跌2.9%，已連續向下第八個星期；標指及納指分別累挫3%及3.8%，齊齊連跌第七個星期。更震撼市場的是，標指上周五中段時間跌穿被視為熊市區關鍵指標之一，即與1月紀錄新高累計跌逾兩成。雖然該指數最終反彈，惟投資者仍然憂慮「熊氣」未過，沽壓持續升溫。

事實上，高通脹正在侵蝕企業的利潤。由於通貨膨脹升溫，擠壓家庭預算，加上消費需求減弱，引發了市場對於未來美國消費前景和企業盈利能力的擔憂。雖然美聯儲主席鮑威爾強調，央行將毫不猶豫地提高利率，但加息是否過急亦是具爭議性。

無可否認的是，在加息週期下，通脹帶來威脅仍然強大，同時動搖投資者信心，令美股大玩過山車。抑制通脹雖然是頭等大事，但筆者亦思考一味以快速加息去控制通脹的可行性及有效性，此手段或值得商榷。

在市場信心不足之下，估值高的科技股自然不獲追捧，皆因前景難以估計。反之，公用事業、醫療保健等傳統防禦性板塊表現就會跑贏大市。與香港股市不同，在美股買入公共事業股票不一定跟水、電、煤等企業掛勾，有「國民保險」之稱的聯合健康集團（美：UNH）、北美最大的廢棄物處理公司Waste Management（美：WM）等就是筆者的心水之選。

他們有著數個共通點：現金收益非常之高、派息穩定、大股東或董事在公司的年資均相當長等。至於醫療保健板塊，則繼續以龍頭公司為主，例如傳統大藥廠輝端（美：PFE）、美國老牌藍籌的強生（美：JNJ）、消費日用品大廠寶潔（美：PG）等。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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