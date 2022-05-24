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【中國經濟】失業風暴何解 重啟畢業生「上山下鄉」？

中國 08:00 2022/05/24

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隨著上海、北京疫情時間拉長，經濟衝擊像剝洋蔥一樣逐漸顯化，而剝到最深層的，是事關經濟可持續性和社會公平穩定的失業風暴，正在逐漸釀成。

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