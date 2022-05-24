【中國經濟】失業風暴何解 重啟畢業生「上山下鄉」？ 中國 08:00 2022/05/24 分享： 分享： 隨著上海、北京疫情時間拉長，經濟衝擊像剝洋蔥一樣逐漸顯化，而剝到最深層的，是事關經濟可持續性和社會公平穩定的失業風暴，正在逐漸釀成。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 2021/12/17 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增 2022/05/16 中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增 畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生 2022/05/19 畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生 你可能感興趣 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 16:06 2021/12/17 防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業 中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增 12:46 2022/05/16 中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增 畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生 12:54 2022/05/19 畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生 經濟衰退 疫情 中國共產黨中央委員會辦公廳 就業 經濟 城鎮化 馬化騰 失業 北京 上海